Overval op juwelier in Waalwijk, twee personen vastgebonden

Man (34) met luchtdruk­wa­pen en alarmpi­stool zoekt ruzie in Werkendam

2 november WERKENDAM - In de J.C. Pieckstraat in Werkendam is vrijdagavond een 34-jarige Werkendammer opgepakt omdat hij ruzie zocht met een groep mensen. Hij gebruikte daarbij twee een luchtdrukwapen en een alarmpistool.