Overnachten tussen kippen, paarden en alpaca's in Woudrichem: Reinie en Jos winnen aflevering Bed and Breakfast

Bij aankomst werden de gasten begroet door alpacabroertjes Macho en Manco. Jos en Reinie verwelkomden de andere koppels uit het programma in hun Bed and Breakfast op het platteland. Het huisje, wat oorspronkelijk een paardenstal had moeten worden, telt twee slaapkamers en is geschikt voor vier personen. Voor 80 euro per kamer per nacht kunnen gasten hier vertoeven.