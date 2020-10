Overleden persoon gevonden in water in Waalwijk

Wil en Koosje zijn zestig jaar getrouwd

28 oktober SPRANG-CAPELLE - Was het nu bij de Galgenwiel of de bioscoop waar Wil Pulles (84) en Koosje van Raamsdonk (89) elkaar voor het eerst ontmoetten? Ook al zijn de twee het daar niet over eens, er is één ding waar ze wel van overtuigd zijn: de liefde voor elkaar. Het echtpaar is zestig jaar getrouwd.