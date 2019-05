Ouders vermoorde Laura Korsman in andere ruimte dan verdachte tijdens zitting: ‘Hun leven is ontwricht’

Politie toont in Bureau Brabant tekening van man die fietsster (59) wilde ontvoeren in Vlijmen

13:31 VLIJMEN - In Bureau Brabant toont de politie maandagavond een compositietekening van de man die maandagavond 6 mei een 59-jarige vrouw probeerde te ontvoeren in Vlijmen. Ook is de politie op zoek naar een fietser die mogelijk getuige is geweest van de poging tot ontvoering, die mislukte doordat de vrouw zich hevig verzette tegen haar belager.