Ouderen staan koukleumend in de rij voor boosterprik, GGD belooft tent tegen de regen

70 jaar getrouwd en nog steeds gek op elkaar: ‘Al vond Netty mij eerst niet zo’n leuke jongen’

KAATSHEUVEL - 70 jaar getrouwd en nog steeds gek op elkaar. Hans Rosbergen (92) en Netty Rosbergen-Noels (93) uit Kaatsheuvel vierden deze week hun platina huwelijksfeest. Liefde op het eerste gezicht was het overigens niet tussen de twee. ,,We hebben elkaar leren kennen op de volksdansclub in Rotterdam. Netty vond mij eerst niet zo’n leuke jongen, want ik plaagde mensen.”

24 november