Oude gebouwen in Loon op Zand krijgen meer bescherming: raad eist een monumentenbeleid

Volgens raadslid Kees Grootswagers van het CDA heeft de gemeente wel een erfgoedverordening, maar is dat een oud document dat nodig geactualiseerd moet worden. Want op dit moment kent Loon op Zand bijvoorbeeld geen zogenaamde voorbescherming. Als een monumentenstichting of een andere belanghebbende voor een pand de monumentenstatus aanvraagt, kan de eigenaar van het pand gewoon nog een sloopvergunning aanvragen. ,,Dat zag je bijvoorbeeld bij het Spookslot van de Efteling”, zegt Grootswagers.

Spookslot

In de periode dat een aanvraag voor bescherming werd ingediend, werd ook een sloopvergunning aangevraagd. ,,Een pand kan dan al gesloopt zijn voordat de gemeente besluit of een pand wel of niet een monumentenstatus waard is. Nu ging het om het Spookslot, en daar kun je van vinden wat je wilt, maar de volgende keer is het een ander gebouw. Bij voorbescherming is het in ieder geval geregeld. In de periode tussen een aanvraag en een besluit worden geen sloopaanvragen behandeld.”