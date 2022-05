Oude bordjes terughangen leidt slechts tot nieuwe wrevel

Komborden zijn hier op de camping in Italië voor mij die handige plastic bordjes onder de zitting van ons camperbusje, waar je zowel brood als soep uit kan eten. Maar oud-Waalwijker Ad van der Lee bedoelt er die blauwe bebouwde komborden met plaatsnamen mee. Hij wil een ‘historische fout’ herstellen en de plaatsnamen Besoyen en Baardwijk in het straatbeeld terug laten keren. Met komborden dus.

Bordjes verhangen

Ad woont al een tijdje in Sneek en zag bij hem in de buurt ook al een dorp op die manier in ere hersteld worden. Echte Friezen willen alles zo authentiek Fries maken als maar kan. Dus is het logisch dat ze af en toe ook op microniveau de bordjes verhangen. Waalwijk moet dat volgens Ad gaan doen in het jaar dat het een eeuw geleden is dat Waalwijk, Besoyen en Baardwijk onder dwang één werden.

Nu ken ik wel een aantal mensen die dat idee zullen omhelzen, met name uit Baardwijk. Ik ken er zelfs een die ooit heel eigengeraaid opperde het uurwerk uit de Ouwe Toren, dat nu de hal van het gemeentehuis siert, terug te gaan halen toen het gemeenschapshuis met dezelfde naam door toedoen van ‘Waalwijk’ teloor dreigde te gaan. Dat ging toen niet door. Maar zulk sentiment is als een veenbrand. Wat zuurstof erbij en de vlammen flakkeren weer op.

Quote Zulk sentiment is als een veenbrand. Wat zuurstof erbij en de vlammen flakkeren weer op

René Klerkx van de werkgroep die de samenvoeging van 1922 herdenkt, voelt niet veel voor Ads idee, ook al is Klerkx een echte Borrukse. Ooit was immers duidelijk waar de drie kernen begonnen en ophielden, ook al lagen ze letterlijk aan dezelfde weg, de Langstraat. Maar waar zou je die bordjes anno nu moeten plaatsen? Ik woonde lang op de hoek van de Putstraat en de Grotestraat, volgens velen de grens tussen Baardwijk en Waalwijk. Maar ook daar waren de meningen over verdeeld. Het is bovendien niet te doen om in de sinds 1922 gebouwde nieuwe wijken de oude grenzen aan te geven.

Geen enkele reden

Er is ook geen enkele reden om dat te willen. Historisch besef is kennis over het verleden delen en die gebruiken om heden en wellicht zelfs toekomst vorm te geven. Oude bordjes uit de kast halen en de klok terugzetten leidt slechts tot ongelukken. Als we dat nu nog niet weten…

We denken vanuit wat was. Maar het leven beweegt zich vóóruit.

Vanuit die gedachte werken Klerkx en zijn kornuiten. Wie wil leren over hoe Waalwijk uit drie één is geworden, kan vanaf 12 juni op hun expositie in het Huis van Waalwijk terecht.