Oud-acteurs blikken terug op hun tijd bij Land van Ooit: ‘We waren net een sekte’

Twee papiercon­tai­ners in Wijk en Aalburg vermoede­lijk in brand gestoken

23 februari WIJK EN AALBURG - In Wijk en Aalburg is vrijdagnacht vermoedelijk brand gesticht. Aan de Polstraat stond een papiercontainer in lichterlaaie. Een paar honderd meter verderop, in dezelfde straat, was het eveneens raak.