Orgelkring Waalwijk stopt, bij gebrek aan bestuursleden

Zestig koeien als ‘mooie dames’ met kerstmuts op de foto; ‘fijne kerstdagen namens onze boerderij’

WIJK EN AALBURG - Het duurt nog even tot het kerst is, maar de koeien van Corné en Bianca Nouws in Wijk en Aalburg stonden deze week al een tijdje in kersttooi te herkauwen. De reden? Er moest een foto worden gemaakt voor social media en voor de kerstkaart.

26 oktober