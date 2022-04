Opvang kost Heusden het eerste halfjaar een half miljoen euro

VLIJMEN - De opvang van Oekraïense vluchtelingen kost Heusden in het eerste halfjaar minstens een half miljoen euro. De gemeente gaat er wel vanuit dat het Rijk die kosten uiteindelijk helemaal betaalt, maar zeker is dat niet.

De gemeente gaat serieus werk maken van de opvang en de begeleiding van de Oekraïners die het oorlogsgeweld in hun land zijn ontvlucht. Op dit moment zijn er 54 vluchtelingen op gemeentelijke opvangplaatsen. 44 verblijven in abdij Mariënkroon, tien vluchtelingen zijn neergestreken in jeugdcentrum De Crocus in Doeveren. Die tien vonden eerst onderdak bij particulieren. Heusden moet in totaal voor 138 opvangplekken zorgen.

Na hectiek de structuur

Na de eerste hectische weken rond de komst en opvang van vluchtelingen, wil Heusden daar meer structuur aan gaan geven, om zo een aantal zaken goed te regelen. Zo wordt een projectleider aangesteld en een locatiebeheerder, die zich gaat bezighouden met het dagelijks reilen en zeilen op de opvanglocaties. Samen kosten ze 130.000 euro, voor een halfjaar. Welzijnsorganisatie Bijeen biedt ondersteuning bij de opvang, wat 28.000 euro kost.

De huisvesting van vluchtelingen in abdij Mariënkroon kost voor zes maanden 56.000 euro. In eerste instantie zouden de 44 Oekraïners daar volgende maand weer weg moeten vanwege andere activiteiten op Mariënkroon, maar inmiddels is duidelijk dat een deel van hen langer kan blijven. ,,We kunnen gebruikmaken van een deel van de kamers in de abdij", aldus een gemeentewoordvoerder.

Plaatsen in De Voorste Venne

De aannemer is druk in de weer om een leegstaande ruimte bij De Voorste Venne in Drunen te verbouwen voor de opvang van tussen veertig en vijftig Oekraïense vluchtelingen. Die verbouwing kost 180.000 euro, de inrichting 50.000. In mei moet de verbouwing klaar zijn. Boodschappen, medicijnen, 24 uur dag bereikbaarheid en zorg kosten het eerste halfjaar 55.000 euro.

Nog niet alle kosten zijn in beeld, onder meer wat betreft de verbouwing en inrichting van De Crocus, de inrichting van huizen die woningcorporatie Woonveste nog beschikbaar gaat stellen, de inzet van tolken en de leefgeldregeling. Ook de uren die ambtenaren in de weer zijn voor de vluchtelingen moeten nog in kaart worden gebracht.

700 euro per week

Heusden rekent bij de vergoeding van de kosten door het Rijk voorlopig met de 700 euro per week per gerealiseerde opvangplek. Hoe dat concreet uitpakt voor Heusden is nog niet helemaal duidelijk.

Gemeenten hebben ook een taak als het gaat om werk, onderwijs en zorg. ,,Om de mensen zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen om de Heusdense samenleving.” Zo is al begonnen met taalonderwijs voor volwassenen, onderwijs voor kinderen en met huisartsen- en tandartsenzorg. Inwoners en verenigingen organiseren inmiddels onder meer danslessen, voetbaltrainingen en bijvoorbeeld een bezoek aan een theater.