Opnieuw streep door 80 van de Langstraat: 'Het is een grote domper’

Aantal coronabe­smet­tin­gen in Altena daalt voorzich­tig. ‘Maar nog steeds zorgelijk’

15:09 ALTENA - Het aantal coronabesmettingen daalt in Altena voorzichtig. Het gemiddelde ligt nu op honderd besmettingen per week. Ondanks de positieve ontwikkeling ligt dit aantal nog steeds boven het landelijk gemiddelde en is het veel hoger dan in het voorjaar. En dat is volgens burgemeester Egbert Lichtenberg nog steeds zorgelijk.