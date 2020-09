Opnieuw brand bij bedrijf Maton Groep in Waalwijk, ditmaal snel geblust

video Meisje (12) redt zichzelf en vader (50) na ongeval op A59 bij Waalwijk

5 september WAALWIJK - Een automobilist uit Tilburg (50) is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn auto de sloot in gereden naast de A59 bij Waalwijk. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook zijn 12-jarige dochter. Zij bleef ongedeerd.