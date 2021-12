Opnieuw autobanden en pallets in brand bij beruchte kruising Witboomstraat in Veen

Oud verkeers­bord krijgt plekje in Gouver­neurs­huis. ‘Symbool voor aanleg Bergsche Maas’

HEUSDEN/HERPT - Een verkeersbord uit vermoedelijk 1930 krijgt een prominente plek in museum Het Gouverneurshuis in Heusden. Het bord gaat over het ‘Bernscheveer’, tussen Herpt en Bern. Het museum krijgt het bord in bruikleen van de gemeente Heusden.

9 december