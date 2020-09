Opgelicht! Waalwijkse ‘klusser’ zou spoor van ellende achterlaten

Café The Soul Kitchen moet dicht na overlijden gast: ‘Er is flinke onrust ontstaan’

15 september WAALWIJK - Café The Soul Kitchen in Waalwijk moet twee weken dicht na het overlijden van een 31-jarige man uit Kaatsheuvel voor de deur van de horeca-zaak. Burgemeester Nol Kleijngeld sluit het café om de rust terug te laten keren in de buurt. Ook zijn er nog veel vragen rond het overlijden van de man.