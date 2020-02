Openstaande celstraf en onbetaalde boetes: pakketbezorgers maken er in Waalwijk een potje van

Man (33) gewond bij grote vechtpar­tij in pizzeria in Vlijmen, politie zoekt meer slachtof­fers

16:45 VLIJMEN - Een 33-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een grote vechtpartij in pizzeria 't Akkertje aan de Grote Kerk in Vlijmen. Dat meldt de politie dinsdag.