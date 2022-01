Oosterhouter (35) aangehouden bij tankstation Sprang-Capelle: verschillende drugs en contant geld aangetroffen

VIDEO Vandalen trappen kapschuur met zitje Kaatsheu­vel­se ouderen in elkaar; ‘Ik word hier heel erg verdrietig van’

Dakgoot kapot, zijwand mét ruit eruitgestampt, stoelen kapot ... de vandalen die bij Park Vossenberg in Kaatsheuvel actief zijn geweest, hebben zich in ieder geval in het zweet gewerkt.

8:29