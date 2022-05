Ook zeer zeldzame planten op de kuipplantenveiling: honderdtal liefhebbers naar Nieuwkuijk

De veiling, die jaarlijks gehouden wordt op het centrale grasveld van Abdij Mariënkroon, mag zich verheugen in een grote belangstelling. Dat valt op deze zondag niet tegen na een pauze van drie jaar. ,,De mensen en zeker de liefhebbers, zijn ons niet vergeten” stelt bestuurslid Conny Engelenburg met tevredenheid vast. Veertig actieve leden zijn volop bezig met het keuren van de aangeleverde planten. ,,Er mogen geen beestjes in zitten” legt Marie-Louise Mol uit. Een paar mannen zetten de kleine en grote kuipen in rijen. Dat luistert nauw, want het complete aanbod is te vinden in de catalogus waarin namen en startprijzen vermeld zijn.