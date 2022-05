Ook Oekraïners naar De Haarstek. Heusden blijft zoeken naar opvangplaatsen, ‘maar het zou fantastisch zijn als we dingen voor niks doen’

HAARSTEEG/VLIJMEN - In De Haarstek in Haarsteeg en in de woning bij De Voorste Venne in Drunen worden plaatsen gemaakt om in totaal dertig Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De verbouwingen moeten in juni klaar zijn. Intussen blijft de gemeente zoeken naar nog eens 25 opvangplaatsen voor Oekraïners.

De omwonenden van De Haarstek en de woning in Drunen zijn vrijdag in de loop van de dag op de hoogte gebracht van het besluit van de gemeente.

Heusden moet 138 mensen uit de Oekraïne opvangen, op dit moment hebben 54 vluchtelingen een plekje gevonden: 44 in abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk en tien in jeugdcentrum De Crocus in Doeveren. Daarnaast hebben particulieren hun huis opengezet voor in totaal 52 vluchtelingen, maar die tellen niet mee voor het aantal dat de gemeente moet opvangen.

Ruimte in De Voorste Venne bijna klaar

Deze maand nog nemen ruim veertig vluchtelingen hun intrek in de vleugel van De Voorste Venne waar voorheen de Aleph was gevestigd. Momenteel wordt daar de laatste hand gelegd aan de verbouwing en inrichting. Achttien komen over uit Mariënkroon, die binnenkort minder plaatsen beschikbaar heeft.

Via woningcorporaties Woonveste en Casade komen in totaal zes woningen beschikbaar voor Oekraïners, waarna Heusden nog zo'n 25 opvangplaatsen moet zien te vinden. Verschillende locaties worden nu onder de loep genomen om te kijken of ze geschikt zijn. Het gaat om zowel gemeentelijke panden als om ruimtes die bedrijven, organisaties en particulieren hebben aangeboden.

Burgemeester Willemijn van Hees is onder de indruk van de hulp die vanuit de samenleving wordt geboden en van de betrokkenheid die wordt getoond. ,,Particulieren én bedrijven hebben bijvoorbeeld alleen al vele honderden dozen met spullen, huisraad et cetera gebracht.” Van Hees krijgt geen signalen dat mensen die wellicht al jaren een huis zoeken, zich benadeeld voelen omdat Oekraïners woningen krijgen toegewezen waar ook zíj hadden kunnen wonen. ,,Mensen beseffen denk ik heel goed dat als je uit een oorlogsgebied komt, de situatie toch anders is.”

Bezoek aan alle vluchtelingen

Heusden probeert zo goed mogelijk in beeld te krijgen hoe het gaat met de Oekraïners, zowel qua opvang als persoonlijk. Ook alle particulieren die vluchtelingen opvangen krijgen een huisbezoek, om te praten met zowel Oekraïners als met het gastgezin. Daar is een tolk bij aanwezig.

,,We proberen dan echt goed te luisteren naar wat er speelt, mensen moeten zich thuis voelen. Als er vragen zijn, pakken we die meteen op. Bijvoorbeeld of het echt nodig is dat een moeder met haar kinderen eerst naar de ambassade moet voor een paspoort of ID. Dan leggen wij uit dat het in Nederland net weer iets anders is geregeld dan ik de Oekraïne.”

Naast aandacht voor allerlei praktische zaken als het openen van een bankrekeningnummer en het uitbetalen van leefgeld, is er ook aandacht voor psycho-sociale hulp. Van Hees: ,,Denk er alleen maar aan als een gezins- of familielid dat achter moest blijven overlijdt. Dat slaat in als een bom.” Aan de andere kant vindt ze het ook mooi om te zien hoe sommige dingen ‘gewoon’ door kunnen gaan. ,,Een groep jongeren volgt vanuit Doeveren elke dag tot 13.00 uur digitale lessen via hun school in de Oekraïne.”

‘Het zou fantastisch zijn als we dingen voor niks doen’

Van Hees heeft geen idee hoe lang de opvang gaat duren. ,,We houden overal rekening mee, maar willen in elk geval voorkomen dat mensen in bedjes in sporthallen moeten worden opgevangen. In het ‘best-case scenario doen we dingen voor niks doen, omdat de situatie verbetert. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar nu zijn er juist verzoeken om meer te doen.”

Naast de extra plekken voor Oekraïners, zoekt Heusden ook zestien extra opvangplaatsen voor statushouders. Het gaat om ‘tussenvoorzieningen’, waarin ze wonen totdat ze een huis krijgen toegewezen. Bij zo'n tussenvoorziening kan worden gedacht aan units.