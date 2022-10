Ook Loon op Zand gaat betalen per container afval langs de weg, als het aan de gemeente ligt

IN HERINNERING Piet Smeekens was zo vaak hij kon bij zijn bessen, liefst elke dag

TILBURG/GIERSBERGEN - Een stadsmens die het liefste buiten was. Veel mensen kennen Piet Smeekens van de blauwe bessen die je op zijn land bij Giersbergen kon plukken. Het ‘zitje’, waar ze werden afgewogen, was een unieke plek waar je al snel even bleef hangen voor een praatje.

