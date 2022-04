Ook een echtpaar onder de gedecoreerden in Loon op Zand

Laura Smulders - Verduin is met haar 48 jaar de jongste inwoner van Loon op Zand die dinsdag werd verrast met een koninklijke onderscheiding. De Kaatsheuvelse werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau als dank voor haar vele vrijwilligerswerk bij Scouting Martin Luther King. Sinds 1995 was Smulders onder andere groepsleider en staflid. Ze organiseerde het halfjaarlijkse kampweekeind en het zomerkamp. Sinds twee jaar doet ze ook de ledenadministratie. Smulders is ook medeoprichter en vrijwilliger van Carnavalsvereniging De Kliekskus en actief bij de Kaatsheuvelse Dorpskwis. Sinds 2017 is zij secretaris van deze stichting.

Ook Mari Klijsen (78) uit Kaatsheuvel kreeg een lintje voor zijn vele vrijwilligerswerk. Klijsen was van 1987 tot 2015 vrijwilliger bij Volleybalvereniging VIO in Waalwijk en zet zich sinds 2007 in voor de Kaatsheuvelse Sint Jan. Het lijstje van zijn werkzaamheden is lang. Klijsen is coördinator van de kerkhofploeg, de kerststalploeg en de klussendienst. Hij is beheerder van de begraafplaats, collectant, opent de kerk bij vieringen, brengt het kerkblad rond en is lid van de poetsgroep. Daarnaast is de Kaatsheuvelnaar vrijwilliger bij KBO Kaatsheuvel. Hij is mede-organisator van allerlei activiteiten, brengt het nieuwsblad rond en verricht hand- en spandiensten. Ook Wandelsportvereniging Waalwijk kan al jarenlang op zijn inzet rekenen.

Dubbel feest

Bij Wim en Mieke Aussems in Kaatsheuvel was het dubbel feest. De echtelieden werden allebei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wim Aussems, centrummanager in Kaatsheuvel, en zijn vrouw zitten al sinds de jaren zeventig in het vrijwilligerswerk.

Wim Aussems (63) was medeoprichter en bestuurslid van discotheek The Star, bestuurslid van Jongerencentrum ‘t Schooltje en Soos L’Araignée. Hij was vrijwilliger en voorzitter bij basketbalclub BC Starz ‘81, vrijwilliger bij koor La Jeunesse, voorzitter van de Stichting Verstandelijk Gehandicapten Midden-Brabant en (mede)oprichter van ‘t Wandelclubke, Stichting Heartsafe Kaatsheuvel en Stichting Retailplatform Brabant. Ook steekt Aussems zijn handen uit de mouwen voor Stichting Jeugdpret, het Pleinfestival in Kaatsheuvel en is hij burgerhulpverlener bij Stichting HartslagNu.

Voor Mieke Aussems (62) kan grotendeels eenzelfde lijstje worden gemaakt. Ook zij was jarenlang bestuurslid van Soos L’Araignée en koor La Jeunesse en mede-oprichter van ‘t Wandelclubke. En ook Mieke is vrijwilliger bij de stichting voor gehandicapten, het Pleinfestival en stichting HartslagNU. Daarnaast zet(te) Mieke Aussems zich in als vrijwilliger bij de Theresiaschool, de EHBO-vereniging in het dorp en tennisvereniging TC Boemerang. Mieke en Wim Aussems zijn daarnaast allebei al een jaar of twintig mantelzorger voor familieleden en vrienden.

Marino Ligtvoet (62) ontving zijn koninklijke onderscheiding vanwege het vele vrijwilligerswerk voor onder meer De Gildenbond en de Koninklijke Erkende Harmonie in Kaatsheuvel. Ligtvoet, sinds 2007 secretaris van de harmonie, doet van alles voor deze vereniging. Hij is lid van de reiscommissie, voorzitter van de sponsorcommissie, mede-organisator van de jaarlijkse kerststerrenactie, bezorger van het verenigingsblad en verricht daarnaast allerlei hand- en spandiensten. In het verleden was hij ook lid van de feestcommissie en vrijwilliger bij jeugdkampen. Sinds 2017 is Ligtvoet bestuurslid van de Stichting Vrienden van Cello, een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Hij is vrijwilliger bij parochie H. Willibrord en de bij stichting Samenthuis.

Frans van Venrooij (81) uit Loon op Zand heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan het in stand houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en Nederlands Indië. Sinds 1961 verzamelt hij memorabilia uit die tijd. In het begin hield hij op kleine schaal tentoonstellingen in Midden-Brabant en net over de grens in België. Vanaf de jaren ‘80 werd hem gevraagd een deel van zijn collectie beschikbaar te stellen voor tentoonstellingen. In 2012 opende Van Venrooij zijn onofficiële ‘oorlogsmuseum’. Hij vraagt geen entreegeld, trekt jaarlijks vele bezoekers en geeft rondleidingen voor grote, kleine, nationale of internationale groepen. Hij verzorgt exposities voor nationale musea, regionale projecten en herinneringsmomenten. Dit alles met het doel de boodschap door te geven: ‘Opdat wij nooit zullen vergeten’. Ook van Van Venrooij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Kees Hesselmans (71) uit Loon op Zand is vanaf 1995 betrokken bij de organisatie van de carnavalsoptocht in Loon op Zand. Hij was voorzitter van de Stichting Jeugdbelangen De Kuip in Loon op Zand is er nog steeds vrijwilliger. Van 2000 tot 2017 was hij bestuurslid van het Festival Wereldwijd in Loon op Zand. Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij en was hij voorzitter (2016-2019) van de Wetering Plan Groep. Hij heeft zitting in de Projectgroep de Nieuwe Wetering en zit in de werkgroep Gebruikers. Hij is ook voorzitter van de Heemkundekring Loon op ’t Sandt.