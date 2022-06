Ooit kwamen kinderen juist die dag naar hun ouders in Nieuwendijk, voor de wielerronde. 18 juni de laatste editie

De tafel bij voorzitter Andries Tolenaars ligt bezaaid met knipsels en programmaboekjes. Vader Henk was bij de eerste ronde in 1971 de voorzitter en Andries was toen al vrijwilliger. Wielrennen was destijds een populaire sport, onder meer dankzij de Tour de France-overwinning van Jan Jansen in 1968. Ook in Nieuwendijk leefde de sport en het comité kon rekenen op dertig tot veertig vrijwilligers.