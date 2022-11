Onvrede Oudendijkers trekt aandacht van de politiek

Nieuwe basisscho­len schieten uit de grond

OUDHEUSDEN - De nieuwbouw van De Dromenvanger en De Leilinde aan de Kasteellaan in Oudheusden vordert gestaag. De contouren van de twee basisscholen die onder één dak komen te zitten zijn al goed zichtbaar, de eerste scheidingswanden worden de komende tijd geplaatst. ,,We zien nu langzamerhand echt hoe het gaat worden, daar zijn we erg blij mee", stelt Henk van der Pas, directeur-bestuurder van scholenstichting Scala, waar De Dromenvanger toe behoort. Daltonschool De Leilinde (speciaal basisonderwijs) valt onder de Willem van Oranje Scholengroep. De leerlingen van De Leilinde krijgen momenteel les in Wijk en Aalburg, De Dromenvanger kan tijdens de nieuwbouw blijven zitten.

