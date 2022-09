‘Onveilige’ bomen wijken voor brug: Waalwijk zet vaart achter nieuwe entree

Streekar­chief weg uit vesting Heusden? Het zou zomaar kunnen

HEUSDEN - Het is geen uitgemaakte zaak dat streekarchief Salha in Heusden blijft. In een onderzoek naar de huisvesting zijn alle mogelijkheden nog open, dus ook een vertrek uit de vesting. Eind dit jaar moet duidelijker worden welke kant het opgaat.

