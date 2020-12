Onruststokers in Veen bekogelen brandweer met zwaar vuurwerk

De hulpverleners rukten uit omdat er een auto in brand was gezet. Zij keerden al snel terug naar de kazerne, omdat er zwaar vuurwerk onder hun brandweerwagen werd gegooid. Op de kruising stonden ongeveer honderd mensen te genieten van drank en muziek.

In de aanloop naar de jaarwisseling is het traditie in Veen om sloopauto’s in brand te steken. De gemeente Altena worstelt al jaren met deze ‘traditie’: hard optreden of juist op afstand toezien? Het eeuwige dilemma van Veen is door corona nu nóg lastiger.

Eerder

Het is de afgelopen maand wekelijks raak op de Witboomstraat in Veen. Op 28 november ging een stapel autobanden in rook op. Een week later moest, zoals regelmatig het geval is, een auto het ontgelden. Vorige week ging het om een stapel autobanden. Ook gisteren was het raak.

Daarmee gaat deze decembermaand ook de boeken in als eentje van het ‘jaarlijkse stoken in Veen’. Ieder jaar heeft de brandweer de handen vol met brandjes in het dorp. Vaak gaat het om autobanden of sloopauto’s. Deze ‘traditie’ is sommigen een doorn in het oog, zoals de burgemeester van Altena. Hij gaf vorig jaar aan dat naar zijn idee de weerstand groeit onder de bevolking. ,,Ze vinden dat de hoge kosten voor de schade niet meer passen in de term traditie.”

De gemeente Altena worstelt al jaren met deze ‘traditie’: hard optreden of juist op afstand toezien? Het eeuwige dilemma van Veen is door corona nu nóg lastiger. Lees hier waarom zelfs corona de stokers niet tegenhoudt.

Een brandweerman aan het werk.

Er werd wederom een auto in brand gezet.

De in brand staande auto.

Drukte op de kruising.

De brandweer was even aan het blussen, alvorens zij weer terugkeerde naar de kazerne.

Ongeregeldheden op de Witboomstraat in Veen.