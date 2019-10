Ongeluk op A59 bij Dussen, weg richting Den Bosch weer vrij

Een kind dat een brand sticht met 47 mille schade, dat moet toch uitkomen? Niet dus

7:31 Een jongenstoilet in brand steken, met ruim 47.000 euro schade. Dat is een zware last voor een kind. Maar de dader van de brandstichting in basisschool Wereldwijs in Drunen is nooit gevonden. Binnenkort wordt het toiletblok hersteld.