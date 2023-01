Ongeluk met meerdere voertuigen op A59: weg weer vrij

Hevige regenval niet problema­tisch, behalve dan voor de Waalwijk Cup

WAALWIJK/SPRANG-CAPELLE – Het heeft de afgelopen etmalen geregend en niet zo’n beetje ook. Daar zijn we in de Langstraat best op voorbereid, maar het heeft onder meer wel als gevolg dat de Waalwijk Cup dit weekend niet doorgaat. Bijvoorbeeld bij NEO’25 in Sprang-Capelle was echt niet te voetballen.

14 januari