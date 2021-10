Oma Nelly (75) loopt met vier kleinkinderen deel pelgrimstocht: ‘Voor de lol lopen? Mijn vriendinnen verklaarden me voor gek’

Na klachten zwijgt fontein in Waalwijks park: ‘Wij werden gek van dat kletteren­de water’

17 oktober WAALWIJK - De nieuwe fontein in het Wandelpark in Waalwijk spuit al een tijd niet meer. Was die kapot? Nee, buurtbewoners klaagden over de herrie. Nu is het zoeken naar een oplossing.