Of de vernieuwde Lambertusschool goed bevalt? Dit antwoord zegt genoeg: ‘Jammer dat er geen groep 9 is’

Metamorfo­se Het Hoog Nieuwkuijk van bedrijven­ter­rein naar motorcross­cir­cuit

Niet minder dan ruim 200 deelnemers verschenen vandaag aan de start van Classics Racing in Nieuwkuijk. Het evenement lijkt een beetje op de TT in Assen, kleiner, maar de sfeer is hetzelfde.

26 september