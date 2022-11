Nostalgische avond biedt Woerekummers veel herkenbaars

Op minstens vier plaatsen in Heusden nog illegale huisves­ting van arbeidsmi­gran­ten

HEUSDEN - Op zeker vier adressen in de gemeente Heusden is nog sprake van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. In vrijwel al die gevallen wacht Heusden nog op aanvullende informatie om te kunnen beslissen of de vergunning alsnog verleend kan worden.

11 november