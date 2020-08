Nog nooit een kermis in het dorp gemist, maar nu moeten Tonnie en Waspik het écht zonder doen

LANGS DE A59 Moskee An-Nur in Waalwijk is alleen in naam nog Moluks. ‘Bij het vrijdagge­bed gelovigen uit alle windstre­ken’

24 augustus WAALWIJK - De groep die het vrijdaggebed in de moskee An-Nur bezoekt, is groot en divers. ,,Al die culturen zie je ook terug in de kleding, prachtig”, zegt Fâris van de Lisdonk van de moskee. Deel 6 in een zomerserie over bijzondere plekken langs de A59.