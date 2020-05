Nog jaren in het buitenland de cel in: opgepakte man in Drunen behoort tot select gezelschap

‘Starters Heusden dupe van huisjesmel­kers’

17:04 DRUNEN Heusden moet snel in actie komen tegen ‘huisjesmelkers’ die goedkope woningen kopen, om daar vervolgens arbeidsmigranten in te huisvesten of de woningen tegen hoge prijzen te verhuren. Dat geeft niet alleen onrust’, maar tast ook het woon- en leefklimaat in de buurt aan én is slecht voor starters op de woningmarkt. Dat stelt Noah Brok (DMP Heusden).