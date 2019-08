Nog een watersportongeluk op de Maas, tiener botst tegen paal bij Veen

Oog in oog met de roodbonte koe op de Boerenerf­dag Hank

8:51 HANK - De jaarlijkse Boerenerfdag in Hank vond zaterdag plaats op de melkveehouderij van Bartje en Carla de Gouw. Daar zochten de roodbonte koeien de stal op omdat het in de wei te warm was.