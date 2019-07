NL-alert afgegeven voor grote brand bij afvalrecyclingbedrijf Maton in Waalwijk

‘Bij'komen bij de imker in Heusden

14 juli HEUSDEN - Deze zondag was in Heusden een open Imkerijdag in Heemtuin 'De Meulenwerf'. Bij Bijenhoudersvereniging De Langstraat kun je een kijkje nemen in een bijenvolk, de koningin proberen te ontdekken in een bijenobservatiekast en leer je hoe honing wordt geslingerd.