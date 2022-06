Nieuwe ploeg met vijf wethouders wacht pittige klus in Waalwijk: 'We gaan er alles voor doen’

Asielzoe­kers gearri­veerd bij crisisop­vang Loon op Zand: veel families, maar ook vluchtelin­gen die al jaren in Nederland zijn

LOON OP ZAND - Ze zijn er, de 150 asielzoekers die twee weken komen logeren in de crisisnoodopvang in de gemeente Loon op Zand. Iedereen is er een beetje stil van. De verhalen zijn indrukwekkend en de groep is anders dan verwacht. Dit zijn lang niet allemaal vluchtelingen die zich pas in Nederland hebben gemeld. ,,Mevrouw, dit is al mijn zesde azc.”

15 juni