Nieuwe kozijnen en gezondere lucht: nu basisschool De Start openblijft krijgt hij ook een opknapbeurt

De Start was al even toe aan de werkzaamheden, maar omdat de basisschool met sluiting werd bedreigd, werden de klussen uitgesteld. Een school moet, volgens de wet, minimaal 23 leerlingen hebben om te kunnen blijven bestaan. In 2019 had De Start 22 leerlingen, in 2020 waren dat er 21. Vorig jaar oktober moesten het er minimaal 23 zijn anders zou de school worden opgeheven.