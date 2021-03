Nieuwe inzamellocatie tuinafval in Altena is experiment: ‘Op zaterdag is het gratis’

ALTENA - Inwoners van Altena kunnen vanaf nu op zaterdagen hun tuinafval ook naar groenverwerker Verschoor aan de Midgraaf in Almkerk brengen. Naast de milieustations in Giessen en Werkendam is er hiermee een extra inzamelpunt voor groen centraal in de gemeente.

De weersomstandigheden mogen zaterdag weliswaar niet ideaal zijn, het weerhoudt sommigen er nog niet van in de tuin te werken. Dat merken ze bij groenverwerker Verschoor in Almkerk ook. Daar kunnen inwoners van Altena voor het eerst gratis hun tuinafval kwijt. Het is een extra service van de gemeente, waar vooral inwoners van Dussen en Hank van kunnen profiteren nu ze in Hank voorlopig niet terechtkunnen.

Terwijl de ene na de andere auto met een volgeladen aanhanger het ruime terrein oprijdt, vertelt bedrijfsleider Kees Schmidt dat de belangstelling, gezien ook de weersomstandigheden, best goed is. „De eerste was er al om half negen. Het is een mooie samenwerking tussen de gemeente en ons bedrijf. Als het experiment na een half jaar geslaagd blijkt, willen wij, in overleg met de gemeente ermee door. Wij kunnen het goed handelen hier. En als mensen dat willen, kunnen ze bij terugkeer compost mee terug nemen. Een voordeel is natuurlijk ook, dat ze op zaterdag het tuinafval hier ook gratis kwijt kunnen. De andere dagen moet er voor betaald worden.”

Lekker dichtbij

„Het is lekker dichtbij en het is een prettige locatie”, zegt Niek de Graaf uit Almkerk bij het lossen van zijn aanhanger. „Voorheen ging ik meestal naar de milieustraat in Werkendam.” Intussen is ook Hans van Vianen uit Dussen met een vracht snoeiafval gearriveerd. „Het is een goed initiatief van de gemeente om met Verschoor in zee te gaan. De inwoners van Dussen en Hank zullen er blij mee zijn. Ik ging altijd naar Werkendam, maar daar was het vaak best druk.” Hij begint zijn vracht te lossen. „Ik mis eigenlijk wel een kraantje”, zegt hij met een glimlach. „We hebben er bewust voor gekozen dit niet te doen om schade te voorkomen”, reageert Schmidt. De volgende auto arriveert en komt via een goed aangegeven route aan waar het afval gelost kan worden.