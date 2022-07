Nieuwe glijbaan reden voor een feestje? ‘Voor ons plan met het Dillenburgpark markeert het wel iets’

COLUMN Dat manneke van de jeugdbrandweer geeft het goede voorbeeld

Brandalarm in Drunen. Gelderse en Brabantse jeugdbrandweerkorpsen oefenden dinsdagavond bij het d’Oultremontcollege, dat zogenaamd in de fik stond. Het was spel, maar dan wel van het serieuze soort. Ik genoot van de foto op de website van deze krant van dat manneke dat een brandcard met een ‘slachtoffer’ draagt. Verbeten én aangedaan priemen zijn ogen in de lens. De foto kan zo naar de World Press Photo-wedstrijd.

