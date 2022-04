'Nieuw’ horecaplein worstelt met nijpend tekort aan personeel: ‘We moeten wél vaker dicht, al doet het pijn’

NOAD’32 heeft er 35 parkeer­plaat­sen bij, overlast als het goed is voorbij

WIJK EN AALBURG - Clubman Gijs de Fijter moet nog wat zand en split tussen de tegels en stenen vegen, maar er kan al geparkeerd worden op de nieuwe parkeerplaatsen van voetbalclub NOAD’32 in Wijk en Aalburg. 35 nieuwe parkeerplaatsen zijn erbij gekomen. Dat was hard nodig, want al jaren kampt de club met parkeerproblemen tijdens de speeldagen. Er was dan veel overlast voor de omwonenden.

1 april