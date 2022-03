‘Niet iedereen kan z’n zin krijgen rond aanpak Vismarkt, maar iedereen mag wel zegje doen’

Dat laatste is in feite ook bittere noodzaak, wil je als gemeente iets bereiken rond de Vismarkt. Want daar komen op een klein gebied heel veel belangen samen, beseft Blankers maar al te goed. Belangen van ondernemers, bewoners en bezoekers. En dat allemaal dicht op elkaar, in de cultuur-historische omgeving van het vestingstadje. Alleen maar kijken naar de Vismarkt, zoals eerst wellicht de bedoeling was heeft geen zin. Blankers: ,,Raak je de Vismarkt aan, dan raak je meer aan. Daarom willen we alle uitdagingen in de directe omgeving in beeld brengen.”