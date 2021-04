Neeltje uit Waalwijk wint 100.000 euro met 538-spel Win Met De Zin: ‘Het komt echt niet binnen’

WAALWIJK - Weken lang zaten de luisteraars van radiostation 538 met die ene vraag in hun hoofd. ‘Wie is toch de vierde en laatste stem van spelletje Win Met De Zin?’ Voor het eerst liep het bedrag van het spel niet op na elke ronde, maar was er meteen 100.000 euro prijzengeld aan gekoppeld. Dinsdagochtend hengelde Neeltje uit Waalwijk deze vette vis binnen.

Het was al de zevende week waarin het spel gespeeld werd. Al vrij vroeg was bekend dat drie woorden van ‘Win Met De Zin’ waren uitgesproken door presentatrice Emma Wortelboer, de Amerikaanse artiest Gavin DeGraw en handbalkeepster Tess Wester. De Waalwijkse Neeltje liet de luisteraars niet langer in spanning door de naam van voetballer Klaas-Jan Huntelaar te noemen.

,,Ik kan het niet geloven en het komt echt niet binnen,” was de eerste reactie van Neeltje in de ochtendshow van Frank Dane.” ,,Ik was me aan het make-uppen en dat zit nu half op mijn gezicht.”

Ze weet nog niet goed waaraan het grote geldbedrag besteed gaat worden. ,,Ik ga eerst goed met mijn vriend aan tafel zitten om af te spreken dat we het niet impulsief gaan uitgeven.” Ook vertelde ze in de show dat er veel gebeurd is de laatste tijd. ,,In oktober hebben we onze eerste kindje gekregen en ik ben in het verleden erg ziek geweest. We gaan mooie herinneringen kweken.”