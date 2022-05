Nee, geen ‘przewalskipaard', maar toch krakende hersens bij het Heusdens Dictee

Treinen door Nederland met de muzikanten van het Symfonisch Blaasor­kest Drunen: flashmobs en stralende gezichten

DRUNEN - Blazen, slaan en dirigeren bij racecircuit Zandvoort, treinstation Utrecht en voor het stadhuis in Zaandam. Het Symfonisch Blaasorkest uit Drunen reisde op een zonovergoten dag met de speciale ‘KWF Karel-trein’ naar verschillende plekken in Nederland om er flashmobs te houden. „Onze optredens waren misschien niet geheel onverwacht aangezien een drumstel nogal opvalt, maar het viel zeker in de smaak.”

11:44