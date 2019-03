Natuurgenezer Klaus Ross verschijnt vrijdag eindelijk voor de rechter: ‘Ik hoop voor de nabestaanden dat hij open en eerlijk is’

Waalwijk hakt knoop door: arbeidsmi­gran­ten Het Fort moeten binnen nu en twee weken verkassen

27 maart WAALWIJK - Binnen nu en twee weken moet de eigenaar van een woning aan Het Fort in Waalwijk stoppen met het huisvesten van vijftien arbeidsmigranten. Minimaal tien arbeidsmigranten moeten op last van de gemeente verhuizen. Vijf in één huis is wel toegestaan, heeft Waalwijk besloten.