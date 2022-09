‘Zand in speeltuin was tijdelijk, definitie­ve keus volgt later’

WAALWIJK - Het zand dat Waalwijk heeft gebruikt bij de opknapbeurt van de speeltuin in het Willaertpark op Zanddonk is slechts een tijdelijke maatregel, om te zorgen dat kinderen er ook in de zomer konden spelen. De keuze voor een definitieve ondergrond volgt later.

17 september