Na Máxima is nu iedereen welkom bij Veluw Metal: ‘We willen iedereen stimuleren groener te denken’

Zaterdag is het open dag bij Veluw Metal Creations, volgens MKB Nederland hét voorbeeldbedrijf op het gebied van duurzaamheid. Vorig jaar kwam koningin Máxima al eens kijken, dit weekeind is iedereen welkom. ,,Ik wil ook anderen stimuleren duurzamer te denken”, zegt Van Veluw. De urgentie is met de stijgende energieprijzen duidelijker dan ooit. ,,We gebruiken met zijn allen erg veel energie, maar we hebben maar één wereld. Daar moeten we zuinig op zijn.”