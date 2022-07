Na felle brand in Waalwijk doet Casade onderzoek naar nieuwe rookmelders: ‘Ging er echt iets fout?’

,,We hebben die verhalen natuurlijk ook gehoord”, vertelt een woordvoerster van de wooncorporatie. ,,We gaan samen met de installateur kijken of er echt iets mis is gegaan met de rookmelders. En zo ja, wat dan.” Volgens haar is dat belangrijk om te weten. Niet alleen verdienen de betrokken bewoners duidelijkheid, maar Casade is ook nog druk bezig met het plaatsen van nieuwe rookmelders bij andere huurwoningen. Dan moet wel alles goed zijn.