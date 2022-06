Muren vol modder bij Modderdag in Waalwijk: ‘Maar het is niet alleen leuk, kinderen leren er ook wat van’

Op het plein van de kinderopvang zijn de kinderen vanaf tien uur ‘s ochtends al druk in de weer. Het zorgt voor lachende gezichten bij zowel de kinderen als bij de begeleiders. ,,Het is fijn dat we lekker weer hebben”, zegt Dimphy Ansems. De coördinator geeft aan dat zij er een modderweek van hebben gemaakt en maandag al zijn begonnen met de activiteiten. ,,Door de regen van maandag hebben we een aantal activiteiten binnen gedaan, maar zijn toch nog even naar buiten geweest om in de spontaan ontstane regenplas te spelen.”