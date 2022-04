Mountainbiker overleden nadat hij onwel wordt in de Loonse en Drunense Duinen

Gezocht: vijfde wethouder in Waalwijk, en oud-burgemees­ter zoekt mee

WAALWIJK - Wie wordt de vijfde wethouder in Waalwijk? Lokaal Belang is hard op zoek naar een geschikte kandidaat. De partij krijgt daarbij hulp uit bijzondere hoek: oud-burgemeester Nol Kleijngeld. Hij zit in een selectiecommissie van Lokaal Belang, die de kandidaten spreekt en beoordeelt. Het is een opvallende klus na zijn vertrek als burgemeester.

8 april