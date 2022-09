Monumentendag Altena start met erfgoedavond over verduurzaming historische panden

LANGSTRAAT UNDERGROUND Zelfs de CIA en Navo hadden wel oren naar de gewelfde betonnen gangen onder Fort Altena

WERKENDAM - Fort Altena is een bezienswaardigheid. Boven en vooral onder de grond. Een deel, dat onder het oude torenfort, heeft een jaar of vijftig geleden nog een renovatie ondergaan. Allemaal in het geheim.

31 augustus