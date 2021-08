Mogelijk steekincident bij PT-Creations in Wijk en Aalburg: man gewond, politie zoekt dader

Met restaura­tie van Romboutsto­ren in de voetsporen van verre voorvader

28 juli ANDEL - De Romboutstoren in Andel staat in de steigers voor een grote onderhoudsbeurt. Pim en Peter Tankens gaan de klus klaren en daar is het tweetal van het familiebedrijf Tankens Andel B.V. best trots op. Ook omdat het ruim 140 jaar geleden is dat een verre voorvader van hen ook al herstelwerkzaamheden aan de toren verrichte.