Miljoenenstrop voor Heusden door stijgende energieprijzen

Het was ongetwijfeld wel even slikken voor de gemeente Heusden. In januari van dit jaar moesten de contracten voor de levering van gas en elektriciteit opnieuw worden aanbesteed. Op dat moment leek er nog niet zoveel aan de hand, het was de periode vóór de echt grote prijsstijgingen. Heusden zette samen met andere gemeenten binnen de regio Noordoost-Brabant haar handtekening onder een contract voor de levering van gas en elektriciteit in de komende drie jaar (gas) of vier jaar (elektriciteit), vanaf 1 januari 2023.